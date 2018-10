Meteo Protezione Civile domani: intenso maltempo in Sicilia con rischio di accumuli elevati

La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile sull'Italia, ad eccezione della Sicilia e dei settori ionici. Previsto forte maltempo su Sicilia orientale e meridionale, con rischio di nubifragi.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 13 Ottobre 2018

Precipitazioni:



- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie sui settori orientali e meridionali;



- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria orientale e meridionale, Puglia meridionale e Basilicata ionica, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Calabria meridionale.



Visibilità: nessun fenomeno significativo.



Temperature: senza variazioni significative.



Venti: forti sud-orientali con locali raffiche di burrasca sulla Sicilia; forti orientali sulla Sardegna meridionale; tendenti a forti meridionali sulla Calabria.



Mari: molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia.

Elenco criticità:

Per la giornata di domani, Sabato 13 ottobre 2018:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:



Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:



Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria