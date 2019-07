Meteo Protezione Civile: domani instabilita' al centro-nord, caldo intenso al Sud

Nella giornata di domani avremo ancora la presenza di piogge e temporali sulle regioni settentrionali, in particolar modo sui settori di Nord-Est. L'instabilità coinvolgerà maggiormente anche il Centro. Mentre al Sud avremo ancora sole e caldo intenso.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 8 Luglio 2019

Precipitazioni:da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-meridionale, Liguria di Levante, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana centro-settentrionale, Umbria settentrionale e Marche, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie su Piemonte meridionale, Liguria di Levante, Toscana settentrionale, Emilia-Romagna orientale, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord, specie su Lombardia e Triveneto; massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento al Sud, con valori fino a molto elevati su Puglia, Basilicata orientale e zone interne delle due isole maggiori.Venti: localmente forti dai quadranti occidentali sulle Marche, in attenuazione.Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure al largo ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.