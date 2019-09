Meteo Protezione Civile domani, 23 Settembre: insiste il maltempo sull'Italia

Nella giornata di domani la perturbazione atlantica in azione in queste ore su centro-nord e regioni tirreniche insisterà sulla penisola estendendosi maggiormente sul centro-sud, dove si prevedono piogge e temporali. Instabilità anche al Nord, soprattutto al Nord-Est.

Vediamo tutti i dettagli nel bollettino meteo della Protezione Civile per domani.

Previsioni meteo Lunedì 23 Settembre 2019

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull'Alto Adige, sui settori alpini del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori appenninici e settentrionali delle Marche, sull'Umbria e su Toscana nord-orientale, zone interne e appenniniche del Lazio centro-settentrionale e sulla Campania centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

- da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord peninsulare, sul resto della Campania e su Puglia centro-settentrionale e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale rialzo al Centro-Sud, anche sensibile sulle regioni più meridionali della penisola; massime in calo anche sensibile sulla Sardegna, in rialzo sensibile al nord-ovest.

Venti: forti occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna settentrionale; forti dai quadranti occidentali sui crinali dell'Appennino centro-meridionale e sui rilievi delle isole maggiori, con raffiche di caduta sul versante pugliese e sui versanti ionici della Calabria.

Mari: molto mossi i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio, il Tirreno centrale, il Tirreno meridionale settore ovest, lo Stretto di Sicilia, il Canale d'Otranto e lo Ionio.