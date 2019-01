Meteo prossimi giorni: NEVE in pianura al nord? E al centro?

Dopo tanta neve oltralpe e gli episodi nevosi sulle nostre regioni adriatiche e meridionali, il tempo sta pensando di cambiare programma. L'affondo delle saccature in arrivo dal nord Atlantico non sarà più diretto verso i Balcani, ma in direzione del centro Europa.



Tra giovedì 17 e domenica 20 giungeranno alcuni deboli vortici che accompagneranno il transito di fronti piuttosto modesti, capaci di dispensare un po' di pioggia al centro e su parte del nord soprattutto venerdì, con neve relegata ai rilievi, specie del Trentino Alto Adige e del Cadore.



I fenomeni più importanti dovrebbero invece manifestarsi la prossima settimana, dapprima sulle orme di una depressione più profonda che si scaverà sull'Italia con perno a ridosso delle regioni centrali, in seguito con un affondo spettacolare di un vortice depressionario dal nord Atlantico, capace di dispensare neve abbondante sui monti, specie del settore alpino, e nevicate inizialmente anche a quote pianeggianti o di fondovalle al nord-ovest, l'Emilia e il Trentino Alto Adige.



Sarà la svolta meteo dell'inverno per il nostro Paese, che uscirà con buona probabilità dalle grinfie dell'alta pressione.



IN SINTESI le nevicate previste ad oggi:

giovedì 17: deboli spruzzate su Appennino settentrionale e centrale oltre i 1200m



venerdì 18: nuovamente deboli nevicate su Appennino settentrionale e centrale con limite a 700-900m, coinvolto soprattutto il settore emiliano, toscano, umbro e laziale, neve anche su Trentino Alto Adige, Cadore, Carnia e Tarvisiano oltre i 700m,



sabato 19 e domenica 20: situazione interlocutoria, da decifrare meglio, eventuali deboli nevicate potranno intervenire solo sull'Appennino centrale oltre i 600m.



lunedì 21 e martedì 22: deboli nevicate sino a 250-300m su nord Appennino, sino in collina su quello centrale, al nord possibili deboli nevicate miste a pioggia sino in pianura a carattere sparso su basso Piemonte, Emilia, pianura veneta con ingresso di correnti più fredde da est. Sull'Appennino meridionale neve possibile solo oltre gli 800-1000m.



mercoledì 23: forti nevicate su centro-ovest Alpi, Appennino ligure, moderate sino in pianura sul Piemonte e l'estremo ovest lombardo sino a Milano e l'Emilia occidentale, pioggia in pianura sul resto del nord, neve nel fondovalle alpino dell'Adige, neve oltre i 300-600m, ma in rialzo sino a 900m su tutto l'Appennino centrale, causa Scirocco.



Si tratta solo di una prima stima delle precipitazioni, seguite gli aggiornamenti!