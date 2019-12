Meteo prossima settimana: torna lo SCIROCCO, ecco dove potrebbe piovere

In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un passaggio quasi frenetico di perturbazioni, mosse da un getto occidentale molto veloce.

All'inizio della prossima settimana questo gigantesco nastro trasportatore attenuerà la sua foga; il risultato sarà una maggiore ondulazione delle correnti che creeranno saccature e promontori in seno ad un flusso portante più debole.

In particolare, ad iniziare dalla giornata di lunedi 16 dicembre, il getto inizierà a "cadere" in corrispondenda dell'Europa occidentale, formando una saccatura. Più ad est si avrà invece la situazione opposta, con l'alzata di un promontorio altopressorio tra la Penisola Balcanica e l'Europa orientale. Ecco la situazione sinottica prevista per le ore centrali di lunedi 16 dicembre:

Notate la nostra Penisola sotto il tiro di correnti molto miti e umide da sud-est (freccia rossa) in risposta all'affondo freddo che avverrà in sede iberica (frecce blu). Con questa situazione, le aree che riceveranno più pioggia saranno quelle settentrionali (specie il nord-ovest), ma non solo.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia secondo il modello americano per martedi 17 dicembre:

Piogge anche piuttosto consistenti sono attese sulla Liguria, la fascia prealpina piemontese e lombarda, l'alto Veneto e il Friuli. Quota neve piuttosto elevata, attorno a 1500-1700 metri. Qualche piovasco sarà possibile anche sulla Toscana e il settore ionico, per il resto clima molto mite e asciutto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 18 dicembre:

Oltre alle regioni settentrionali, ad eccezione del basso Veneto e l'Emilia Romagna, la pioggia si farà vedere anche sulla Sardegna orientale, sulla Sicilia e la bassa Calabria, sempre a causa dell'insistenza di venti umidi sciroccali (frecce rosse).

Sul resto della Penisola tempo asciutto e molto mite.