Meteo Primo Maggio: **ULTIMI AGGIORNAMENTI**

Primo Maggio con il sole o con la pioggia? Per il momento la situazione sembra contrassegnata da una generale variabilità dettata da correnti nord-occidentali che scorreranno sullo Stivale Italico. In altre parole, non avremo perturbazioni e maltempo, ma neanche il sole pieno da nord a sud; alcune regioni saranno inoltre a "rischio rovesci".

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata festiva secondo il modello europeo:

Pare evidente la variabilità climatica sopra citata; secondo l'elaborato nostrano, qualche rovescio o temporale potrebbe manifestarsi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica con sconfinamenti verso le regioni adriatiche.

Piovaschi sparsi, sempre nel pomeriggio, saranno probabili sulle Alpi orientali e sulla Sardegna occidentale; sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto e in parte soleggiato in un contesto termico abbastanza gradevole.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni in Italia nella giornata festiva secondo il modello americano:

Anche l'elaborato di oltre oceano mostra la possibilità di rovesci e temporali nel pomeriggio lungo la catena appenninica, con sconfinamenti fino al versante adriatico. Rovesci saranno possibili anche su alcune zone del nord-est (Veneto e Friuli); sul resto d'Italia il tempo dovrebbe mantenersi asciutto e in larga parte soleggiato fino a sera.

