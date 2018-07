Meteo : prime avvisaglie di maltempo, forti temporali oggi al nord. Aumenta il caldo al sud

Intensi temporali in arrivo dal pomeriggio al nord. Rischio fenomeni violenti. Gran caldo al sud.







Meteo / L'anticiclone sub-tropicale ha regalato una nuova mattinata stabile e soleggiata su tutta la nostra penisola ma, come era nelle attese, sta cominciando la sua fase di ritiro. Il cuore dell'anticiclone, infatti, non ha mai raggiunto il Mediterraneo e ciò lo rende piuttosto debole in Italia soprattutto sul suo bordo settentrionale dove è più a diretto contatto con le fresche correnti atlantiche.







Queste correnti più fresche riusciranno a farsi strada sin verso la nostra penisola e poco alla volta faranno indietreggiare l'anticiclone permettendo il ritorno dell'instabilità. La situazione è destinata a sbloccarsi già da oggi : l'aria più fresca si intrufolerà sulle regioni del nord dove verrà a contatto con la pesante calura situata in pianura Padana, scatenando così una serie di forti temporali a tratti decisamente violenti come già accaduto in altre simili situazioni nel corso di questa estate.







Ma vediamo il tempo nel dettaglio da nord a sud, per oggi venerdi 20 luglio 2018 :







NORD - acquazzoni e temporali in aumento dal pomeriggio principalmente sui settori montuosi e collari, specie su Piemonte, Emilia, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino. In serata temporali intensi in formazione su torinese, novarese, vercellese e verbano in transito anche su gran parte della Lombardia centro-settentrionale e successivamente (in tarda serata) anche su Trentino, veronese, vicentino e bellunese. Saranno prevalentemente i settori a nord del Po ad osservare i temporali più estesi e forti. Essi saranno accompagnati anche da forti colpi di vento e grandinate. Temperature fino a 34°C sulla pianura Padana orientale, 32-33°C altrove.







CENTRO - giornata stabile e soleggiata grazie all'anticiclone sub-tropicale. Temperature massime fino a 32-33°C su Marche, Abruzzo e Molise, fino a 35°C su Toscana, Umbria e Lazio. Gran caldo in Sardegna dove si sfioreranno i 38°C (segnatamente sui settori occidentali).







SUD - come al centro, l'anticiclone sub-tropicale regalerà una calda giornata estiva. Tanto Sole e venti a regime di brezza. Temperature in ulteriore aumento rispetto a ieri : possibili picchi di 36-37°C su Puglia settentrionale, metapontino e Sicilia centro-meridionale. Altrove temperature massime tra i 29 e i 33°C.