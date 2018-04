Meteo Ponte del Primo Maggio

Il lungo fine settimana di fine aprile coinciderà con una degradazione del tempo su mezza Italia.



Così almeno sentenzia la media degli scenari del modello americano, che prevede l'inserimento di una saccatura atlantica al nord e su parte delle regioni centrali tirreniche, associata a precipitazioni.



Sul medio Adriatico l'influsso delle correnti sud occidentali produrrà una certa ricaduta favonica del vento e pertanto il tempo tenderà a rimanere asciutto, mentre il meridione resterà ai margini di questa situazione perturbata.



Anche nei giorni successivi è atteso il transito di altre perturbazioni: infatti la media degli scenari per martedì Primo Maggio inquadra ancora una curvatura ciclonica delle correnti tra nord e centro Italia, tale da far pensare a passaggi perturbati più estesi sul territorio, sino a coinvolgere anche la Campania, ma non il resto del sud, che rimarrebbe protetto da un debole ma efficace cuneo anticiclonico.



Le temperature invece, pur abbassandosi un po' laddove si verificheranno precipitazioni, rimarranno piuttosto miti, specie al sud e sul medio Adriatico.



La fase instabile potrebbe manifestarsi per tutti i primi 4-5 giorni di maggio.

Al momento l'attendibilità di questa previsione è discreta: valutabile attorno al 55%



Anche l'indice di affidabilità previsionale segnala la possibilità che una saccatura coinvolga il nostro Paese, pur denunciando ancora ampi margini di incertezza sulla sua reale efficacia.