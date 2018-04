Meteo : piena primavera su molte regioni ma occhio al tempo... piogge in arrivo!

Giornata primaverile su tutta Italia. Nuova perturbazione atlantica in arrivo in giornata. Le previsioni meteo...

Meteo/ Una domenica a dir poco splendida su gran parte del nostro Paese, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, grazie alla presenza dell'anticiclone che ha portato non solo tanto Sole ma anche un clima decisamente mite, quasi tardo primaverile. La colonnina di mercurio sta rapidamente salendo ben oltre i 20°C sulle regioni del sud, specie su Sicilia, Calabria e Puglia, mentre al centro-nord registriamo valori tra i 16 e i 20°C. Clima mite pressocchè ovunque.

Tuttavia questo tempo così piacevole non deve trarre in inganno : l'alta pressione responsabile di questa splendida mattinata sta già abbandonando l'Italia e ce ne accorgeremo nelle prossime ore quando farà il suo ingresso, da ovest, una nuova perturbazione atlantica decisamente estesa e intensa. I nuovi ammassi nuvolosi sono già chiaramente visibili dal satellite e a breve approcceranno la nostra penisola a cominciare dai settori più a ponente.

Dunque, nel corso della giornata di oggi 8 aprile 2018, il tempo tenderà gradualmente a peggiorare, ma non ovunque :

NORD - nubi in aumento dal pomeriggio ma ancora senza piogge. In serata piogge in arrivo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte, ancora fenomeni assenti altrove. Massima fino a 20/21°C.

CENTRO - piogge e forti temporali in arrivo sulla Sardegna tra pomeriggio e sera. In serata, specie dopo le 21.00, piogge in arrivo anche su Toscana e Lazio mentre altrove avremo solo un aumento improduttivo della nuvolosità. Temperature massime fino a 22/23°C sul versante adriatico, fino a 18/20°C su quello tirrenico.

SUD - giornata stabile e soleggiata senza alcun rischio di piogge sino a stasera. Venti in graduale intensificazione dal pomeriggio dai quadranti sud-orientali (scirocco). Temperature massime fino a 25/26°C su Puglia e Sicilia,