METEO Pasqua: prime proiezioni...sole o pioggia?

Occhi puntati sulla Pasqua! Il tempo ritroverà la stabilità che ha perso in questo mese di aprile. Grazierà turisti, gitanti della domenica, semplici cittadini vogliosi di rilassarsi nei parchi pubblici? Con certezza ancora non si sa nulla , troppo distante ancora la proiezioni per considerarla affidabile.









Le prime proiezioni in realtà strizzano l'occhio a chi vorrebbe godersi l'Italia artistica e naturalistica sotto il sole e in un contesto mite. Infatti il modello americano già da qualche emissione segnala il ritorno dell'alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo proprio per la Pasqua e la Pasquetta, pur tracciando un quadro barico che potrebbe essere soggetto ad importanti variazioni.



Ecco cosa segnala la media degli scenari del modello americano proprio per il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile : un promontorio anticiclonico proteggerebbe il Mediterraneo.





A supportare questa analisi ci sarebbe anche quella relativa alle anomalie bariche previste per lo stesso giorno (21 aprile) e proposte dallo stesso modello: anche qui, come appariva già nelle precedenti emissioni, la pressione risulterebbe più alta della norma su vaste zone d'Europa, tra cui l'Italia: