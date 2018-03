Meteo PASQUA e PASQUETTA secondo il MODELLO AMERICANO

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per la giornata di Pasqua in Italia . Anche in questo caso vale la solita premessa, ovvero che la situazione è ancora in evoluzione e passibile di molti cambiamenti.

L'analisi estrapolata dal modello di oltre oceano questa mattina mostra una Pasqua ventilata, ma nel complesso stabile al nord e al centro. Vi saranno comunque annuvolamenti tra il nord-est e il medio Adriatico, ma non forieri di pioggia.

Sulla Sardegna soffieranno intense correnti di Maestrale, mentre tra la Campania, la Calabria Tirrenica, il nord della Sicilia e parte della Puglia il tempo potrebbe concedere alcuni rovesci, sotto l'egida di venti forti occidentali.

Clima complessivamente non freddo, ma ventilato su molte regioni della nostra Penisola, con bufere di neve lungo le creste alpine di confine ed escursioni in quota da evitare.

A Pasquetta, sempre secondo il modello americano, cambierà tutto: la perturbazione si sposterà verso levante e la ventilazione fresca nord-occidentale si calmerà, venendo poi sostituita da aria molto mite in arrivo da sud.

Il tempo sarà buono e mite ovunque, specie al centro e al sud; al nord-ovest e sull'alta Toscana si manifesterà invece un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, ma con basso rischio di precipitazioni.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive