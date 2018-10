METEO ottobre: tutte le ultimissime su come potrebbe proseguire!

Dopo gli episodi di marcata instabilità previsti in questi giorni e sino al 9-10 del mese la situazione sull'Italia potrebbe cambiare radicalmente.



Per capire cosa avverrà abbiamo provato ad osservare le mappe relative all'emisfero nord.



Si intuisce la presenza di un vortice polare troposferico già abbastanza compatto, che presenta un core indiavolato in aperto Atlantico, dove la vorticità risulta notevole ma sostanzialmente la figura depressionaria principale rimane stazionaria sul posto, senza avanzare di molto verso le aree continentali europee.



Per contro si nota la spettacolare distensione dalla Spagna sin verso il nord-est europeo di un naso anticiclonico decisamente importante, di cui peraltro abbiamo parlato già ieri.



Tutto questo depone dal 10 in poi per una fase stabile e soleggiata del tempo perlomeno sul nord e sul centro Italia, al sud non molto poiché la "proboscide" anticiclonica presenta il suo punto più debole dalle Alture del Don, passando per i Carpazi, sino alla Dalmazia e infine al meridione d'Italia, dove potrebbe gradualmente scavarsi un canale depressionario.



Questo canale depressionario andrebbe a rifornire di aria più fredda ed instabile proprio il nostro meridione, sino a sfondare anche sul medio Adriatico con il passare dei giorni e su queste zone si manifesterebbero precipitazioni frequenti, persino nevose dalle quote medio-alte in Appennino.



Si tratterebbe di una situazione che persisterebbe almeno sino alla metà del mese e che potrebbe essere seguita da un'erosione più importante dell'alta pressione con cambiamento del tempo esteso anche al resto d'Italia, ma qui si entra in un campo minato.



Lo schema barico dal 10 al 16 invece appare piuttosto convincente: le mappe che vedete sono tratte dal modello canadese ma lo stesso slancio anticiclonico per il periodo in oggetto si nota anche negli altri modelli.



IN SINTESI:

da mercoledì 10 a lunedì 15 ottobre: al nord bel tempo stabile e pomeriggi gradevoli, al centro addensamenti sul medio Adriatico e a tratti qualche fenomeno non escluso, ventilato e più fresco, sui versanti tirrenici soleggiato. Al sud spesso instabile e a tratti precipitazioni, anche nevose in Appennino con vento freddo da nord-est e temperature inferiori alla media.

L'attendibilità di questa previsione non può ovviamente superare il 35% stante la distanza temporale.