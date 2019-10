METEO: ottobre chiuderà con l'alta pressione? Cosa succederà dopo?

Molte regioni sono rimaste a guardare il maltempo che ha colpito anche severamente il nord-ovest in questi ultimi giorni, senza assistere alla caduta di una sola goccia d'acqua ma sperimentando al contrario temperature ben al di sopra delle medie del periodo.



Succede spesso che in autunno una depressione non riesca a sfondare verso levante e si areni sul Mediterraneo, coinvolgendo in maniera anche temibile alcuni settori del Paese. In passato sono nate anche cosi situazioni alluvionali molto pesanti.



Quando si consuma un evento del genere, subito dopo è come se il tempo volesse prendere fiato e concedersi una pausa anticiclonica, senza che intervengano altri scontri per la conquista del Mediterraneo.



Secondo il modello americano questa fase durerà dal fine settimana (eccezion fatta per le Isole Maggiori che risentiranno ancora per un po' di una certa instabilità atmosferica) alla fine del mese.



Ecco la mappa che dipinge, certifica, fotografa questa stabilizzazione, prevista per lunedì 28 ottobre:

L'alta pressione, pur stancamente, potrebbe dunque riuscire ad arrivare a fine mese, offrendo a tutti TEMPO BUONO, prima di consegnarsi a scorribande in arrivo o dal nord Europa o dall'Atlantico o dall'alleanza di entrambe queste correnti.



La nuova svolta perturbata secondo l'emissione ufficiale del modello (poco seguita peraltro dalle altre corse dell'emissione) giungerebbe entro il 3-4 novembre con una depressione al suolo piuttosto cattiva, in movimento dal Golfo di Genova verso il Medio Adriatico. Eccola rappresentata in questa mappa:





Seguite comunque gli aggiornamenti!