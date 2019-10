Meteo ottobre: a metà mese svolta PERTURBATA più netta?

Il vortice polare non può far correre la corrente a getto all'impazzata per molto tempo nel mese di ottobre, non ne ha ancora la forza. Così c'è da mettere in preventivo un crollo delle velocità zonali e l'affondo di saccature alle latitudini mediterranee già all'inizio della seconda decade del mese, come evidenzia questa mappa prevista per domenica 13 ottobre:

Ne conseguirebbe un netto peggioramento del tempo su molte zone del Paese, segnatamente il nord e le regioni centrali tirreniche, associato a precipitazioni in parte abbondanti, vere e proprie piogge di stampo autunnale.



Sono diverse le emissioni che puntano su questo cambiamento. Se il modello europeo è quello che lo evidenzia in modo più deciso, anche gli altri modelli, magari sotto traccia e nelle loro emissioni cosiddette perturbatrici, puntano il dito su questo potenziale cambiamento. Lo vediamo ad esempio in questa mappa prevista per lunedì 14 ottobre che riassume la configurazione proposta dai 20 scenari del modello americano:

Si nota un flusso teso da sud ovest che va ad investire le nostre regioni settentrionali e centrali tirreniche, trasportando masse umide, foriere di precipitazioni. Anche nella terza mappa qui sotto, si nota qualcosa di simile, ma questo è uno scenario più estremo, che prova ad ipotizzare uno sfondamento più netto di tutta la struttura depressionaria verso levante.





COMMENTO: un peggioramento piovoso di vasta portata per metà mese sembra possibile con una percentuale attorno al 45%, un valore molto alto considerata la distanza temporale di 10 giorni che ci separa dall'evento. Vedremo se ci sarà un futuro per questo peggioramento.