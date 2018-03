Meteo oggi: vortice freddo sull'Italia, ancora maltempo e nevicate a quote basse

Meteo oggi - Una profonda ciclogenesi mediterranea si è sviluppata sui bacini merdionali. Questa apporterà maltempo, forti mareggiate e nevicate a bassa quota su diverse regioni. Vediamo quali.

Attualmente la situazione risulta stabile al Nord Italia e su gran parte del centro. Tuttavia, sulle regioni meridionali il maltempo la fa da padrone. Piogge intense e locali temporali stanno interessando Sardegna, Sicilia e Calabria. Mentre piogge intense e nevicate fino a quote basse stanno interessando Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Nel corso del pomeriggio, ad esclusione di un netto miglioramento sulla Sardegna, la situazione rimarrà preossochè invariata. La quota neve tenderà a scendere ulteriormente e tenderà ad assestarsi sui 300-600 metri su Molise, Puglia, Campania interna e Basilicata. In serata le precipitazioni e le nevicate fino a quote basse continueranno ad interessare le regioni citate, tuttavia assisteremo ad generale indebolimento delle stesse.

Ventilazione forte dai quandranti settentrionali, mari molto mossi o agitati, temperature in sensibile calo al Sud, stabili al Nord.