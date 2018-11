Meteo oggi: peggiora al Centro, prima neve in pianura al Nord

Meteo oggi - Peggiora al Centro. Attese deboli nevicate in pianura tra sera e notte al Nord.







Meteo oggi - La situazione barica vede un nucleo di aria fredda di origine continentale interessare in maniera diretta il Centro Europa e apportare un significativo cambio delle condizioni atmosferiche anche l'Italia.







Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, nel corso della giornata odierna, tale nucleo di aria fredda tenderà a irrompere sul Mediterraneo passando per la porta del Rodano. Tale dinamica darà vita ad un vasto e intenso minimo barico sul Mediterraneo occidentale che apporterà episodi di maltempo diffuso soprattutto al Centro e in maniera minore al Sud. In mattinata, piogge e locali temporali andranno ad interessare soprattutto Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. Generalmente più stabile e accompagnato da molte nubi sui restanti settori. Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà velocemente a peggiorare sulle regioni del centro Italia, con possibilità di forti temporali e intensi rovesci su: Campania, Lazio, Sardegna, Puglia, Molise e Abruzzo. Prime deboli nevicate fino a quote prossime al piano in Piemonte.







Nel corso della serata e della nottata , il maltempo interesserà duramente tutto il Centro Sud. La neve inizierà a fare la sua debole comparsa fino al piano al Nord Italia e in particolar modo su: Piemonte, bassa Lombardia e Emilia. Tuttavia non sono attesi fenomeni intensi e accumuli abbondanti ma solo occasionali spolverate. Potrebbe interessarti anche:







Meteo Italia: forte perturbazione verso le regioni centrali. Attesi fenomeni intensi.