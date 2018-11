Meteo oggi: Nord Italia tra nebbie e deboli piogge, tanto sole al Centro Sud

Meteo Oggi - Italia divisa in due, nebbie e deboli piogge al Nord, tanto sole al Centro Sud.







Meteo oggi - L'Italia risulta attualmente interessata da una modesta rimonta anticiclonica. Tuttavia il Nord Italia, trovandosi sul bordo di tale figura barica, risente di un debole flusso instabile di origine atlantica.







La mattinata risulterà stabile e soleggiata su gran parte delle regioni del Centro Sud, tuttavia nebbie e foschie stanno interessando il Foggiano, mentre deboli e isolate piogge interessano la Sicilia orientale. Discorso diverso per il Nord Italia dove troviamo nebbie e foschie nei bassi strati della Pianura Padana e nuvole medio-alte accompagnate da pioviggini al Nord Ovest. Nel corso del pomeriggio la situazione non vedrà grosse differenze, ancora tempo stabile e soleggiato al Centro Sud, mentre deboli piogge e rovesci andranno ad interessare: Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia. Non si escludono deboli e isolate piogge tra Sicilia e Calabria ionica.







In serata situazione pressoché invariata ma in via di miglioramento. Temperature in generale aumento, soprattutto nei valori massimi. Ventilazione debole e variabile, mari calmi.