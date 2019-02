Meteo oggi: goccia fredda al centro e al sud, maltempo e nevicate

Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, un'insidiosa goccia fredda proveniente dal Balcani irromperà sulle regioni del Centro Sud apportando una recrudescenza del maltempo e fenomeni di instabilità diffusa.

Attualmente le condizioni atmosferiche si presentano stabili su gran parte del territorio italiano ma caratterizzate da temperature minime molto basse e ventilazione sostenuta. Tuttavia, a partire dalla tarda mattinata rovesci e piogge sparse torneranno ad interessare: Puglia, Molise e basso Abruzzo. Date le temperature in quota ancora piuttosto basse le piogge e le nevicate continueranno ad interessare tali regioni fino a quote basse e localmente molto basse.

Nel corso del pomeriggio il peggioramento entrerà nel vivo. In questa fase rovesci e isolati temporali interesseranno: Abruzzo, Molise, Puglia centro settentrionale, Campania, Basilicata e Calabria. Dal tardo pomeriggio coinvolte anche la Sicilia. Nevicate fino a quote molto basse in particolar modo tra Campania e Basilicata.

In serata la situazione tenderà velocemente a migliorare su gran parte del territorio nazionale. Ancora instabile su Sicilia e Sud Sardegna. Le temperature risulteranno in nuovo lieve calo soprattutto al Sud. In sensibile aumento al Nord, stazionarie al Centro. Mari generalmente ancora mossi o molto mossi.