Meteo oggi: forti criticita' al Sud, peggiora anche Centro-Nord

Meteo oggi - Alluvvioni, nubifragi e forti disagi al Sud Italia, atteso un peggiormento anche al Centro-Nord.







Meteo oggi - Mattinata difficile per diverse regioni del Sud Italia dove in nottata si sono verificati episodi di forte maltempo. Attualmente le regioni maggiormente colpite risultano: Calabria, Est Sardegna, Puglia e Basilicata.







Le previsioni meteo aggiornate mostrano per la mattinata insistenti situazioni di marcata instabilità su: Calabria, Puglia, Basilicata e Est Sardegna. Ancora piogge e temporali su Sicilia, Molise e Abruzzo. Nel corso del primo pomeriggio il maltempo tenderà velocemente a spostarsi anche al Centro italia apportanto moderate e forti piogge su: Abruzzo, Lazio, bassa Toscana, Umbria e Marche. Insisteranno ulteriormente i forti temporali tra Calabria, Puglia e Basilicata. In serata è atteso un miglioramento su Sardegna, Sicilia e medio Adriatico. Peggiora nuovamente lungo le regioni tirreniche e al Nord Est italiano.







Si consiglia di prestare attenzione alle regioni del Sud Italia che da giorni sono interessate dal maltempo, qui la situazione idrica, già ai limiti di sopportazione, potrebbe dar vità a fenomeni idrogeologici anche intensi. Maggiori informazioni verranno fornite in fase di Nowcasting. Per approfondire su dove il maltempo si sta concentrando maggiormente leggi anche: