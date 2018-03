Meteo : oggi con maltempo e nevicate fino a bassa quota. Nevica a Bologna!

Meteo Italia oggi/ alla fine la neve è effettivamente giunta fino a quote bassissime sulle regioni nord-orientali dove continua a insistere la perturbazione atlantica giunta nel week-end. Nel corso della notte la quota neve è rapidamente scesa tanto da toccare localmente anche le pianure tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna (sebbene non ovunque).

Questo improvviso calo della quota neve è stato originato dall'ingresso di aria fredda portata dalla Bora e richiamata dall'Europa centro-orientale dove troviamo un vasto serbatoio d'aria gelida continentale. La neve, nelle prime ore del mattino, ha raggiunto anche Bologna dove ora cerca anche di attecchire. Fiocchi di neve a quote bassissime anche sul Friuli e a Venezia, accompagnati anche da fortissime raffiche di Bora. C'è maltempo anche al centro Italia ma qui le temperature sono decisamente più alte al momento.

Nel corso della giornata di oggi, 19 marzo 2018, avremo ancora condizioni di spiccata instabilità su molte regioni, specie al centro-nord. Vediamo nel dettaglio :

NORD - instabile sul nord-est con piogge e nevicate sin verso i 100/200 metri di quota. Localmente attese nevicate anche più in basso (specie sull'Emilia) soprattutto in presenza di forti fenomeni. I fenomeni saranno via via sempre più deboli col passare delle ore sino ad esaurirsi quasi totalmente in serata. Fenomeni molto deboli o assenti nelle zone più interne del nord-est come sui rilievi e sul Trentino Alto-Adige (pertanto piogge ed eventuali nevicate coinvolgeranno principalmente i settori pianeggianti). Nevicate fino in pianura in serata sulla Romagna. Bora intensa su tutto l'alto Adriatico con raffiche oltre 60-70 km/h (oltre 100 km/h su Trieste).



Più asciutto sul nord-ovest dove ci aspettiamo nubi ma senza particolari fenomeni. Da segnalare solo residue piogge o pioggia mista a neve in mattinata sulla Lombardia e residue nevicate sul cuneese a quote bassissime.

CENTRO - il fronte instabile, attualmente presente tra Toscana e Lazio, porterà piogge nelle prossime ore su Umbria, Marche e Abruzzo. Pertanto atteso tempo in progressivo miglioramento sul centro Italia tirrenico (specie dal pomeriggio). Migliora anche in Sardegna. In serata neve a quote molto basse (100-200 metri) sulle Marche centro-settentrionali. Neve oltre 700-900 metri altrove. Venti sostenuti di maestrale in Sardegna e sui litorali tirrenici.





SUD - Condizioni di maggior instabilità su Campania, Basilicata, Molise e Calabria tirrenica dove ci aspettiamo piogge sparse tra mattina e pomeriggio. Sempre nel pomeriggio possibilità di locali acquazzoni anche sulla Puglia meridionale. Un po' di nubi ma clima più secco altrove. Temperature massime nuovamente fin sui 20°C su Puglia e Calabria e oltre 22-23°C in Sicilia. Venti a tratti intensi su Sicilia e Calabria dai quadranti occidentali. Attenzione ai mari molto mossi sul basso Tirreno.