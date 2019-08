Meteo : oggi caldo estremo al centro-sud, attenzione ai temporali al nord

SITUAZIONE METEO | Un flusso fresco di origine atlantica (fresco solo alle medio-alte quote) sta sorvolando il nord Italia in queste ore come dimostrato dai forti temporali di ieri sera e dal clima uggioso e afoso di stamattina. Segnaliamo numerosi piovaschi in questi ultimi minuti su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia, segno della presenza di aria più instabile. Discorso diverso per il centro-sud dove l'anticiclone africano continua ad iniettare aria davvero calda, che proprio tra oggi e domani raggiungerà l'apice dell'intensità.

PREVISIONI METEO 12 AGOSTO 2019 | Nel corso delle prossime ore assisteremo alla nascita di acquazzoni e temporali anche molto intensi sulle regioni settentrionali. Le aree maggiormente indiziate sono Valle d'Aosta, alto Piemonte e Lombardia centro-settentrionale (specie settori pedemontani e rilievi) : su queste aree potranno formarsi, tra pomeriggio e sera, temporali molto forti accompagnati da nubifragi lampo, grandinate significative e forti colpi di vento.Sul Piemonte centro-meridionale, Lombardia meridionale, Emilia, alto Veneto e Trentino Alto Adige avremo instabilità meno marcata (acquazzoni sparsi e qualche isolato temporale). Più stabile sul resto del nord (e anche più caldo e afoso).

CALDO ESTREMO AL CENTRO-SUD | Sul centro-sud poco da dire : il caldo e il Sole saranno i protagonisti principali della giornata. La colonnina di mercurio raggiungerà valori estremi, vicini ai 40-41°C sulle zone interne del Lazio, della Campania, foggiano, cosentino, materano e molte aree del metapontino. Fino a 38-39°C su zone interne di Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Insomma si prospetta una giornata rovente su gran parte d'Italia.Il caldo persisterà anche in serata con temperature sui 28-31°C, tutto condito da umidità che renderà il clima particolarmente afoso, specie lungo le coste e le pianure|