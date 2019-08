Meteo : nuovo passaggio dell'anticiclone africano, obiettivo sud Italia. Temporali oggi sulle Alpi

L'anticiclone sub-tropicale è pronto ad invadere nuovamente il Mediterraneo e la nostra penisola, seppur in maniera abbastanza fugace, per fortuna! L'ondata di caldo in avvicinamento sarà intensa ma molto rapida, tanto che domani raggiungerà l'apice e da sabato inizierà pian piano a scemare.

L'obiettivo di questa ennesima ondata di caldo sarà il sud Italia : sul Meridione si raggiungeranno valori termici proibitivi tra i 40 e 42°C in particolare su Puglia settentrionale, Sardegna e Sicilia. Le zone più a rischio saranno quelle interne e lontane dalle brezze del mare. Farà caldo anche al centro-nord, ma in maniera molto più contenuta!

OGGI CALDO IN AUMENTO AL SUD | La colonnina di mercurio subirà una prima notevole impennata già nella giornata di oggi, 1 agosto 2019, su diverse zone del sud. In particolare sul Tavoliere, sul Metapontino, nel catanese, nel siracusano, nel nisseno e sul Sud Sardegna si toccheranno valori tra i 36 e i 39°C. Altrove temperature tra i 29 e 35°C. Picchi di 34-35°C anche su Lazio e Toscana, mentre sul resto del centro-nord avremo massime tra i 27 e 31°C.

TEMPORALI SULLE ALPI | Il nord Italia, trovandosi ai margini dell'anticiclone africano, sarà lambito da correnti più fresche atlantiche che favoriranno lo sviluppo di locali e forti temporali di calore pomeridiani e serali lungo l'arco alpino e prealpino. Le aree maggiormente indiziate sono Lombardia settentrionale, Trentino, Alto Veneto e Friuli : su queste zone potranno formarsi temporali a tratti intensi e grandinate.