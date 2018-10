Meteo NOVEMBRE? Si prevedono PIOGGE più abbondanti della norma

Il tempo ha preso una piega molto diversa durante questa fase finale di ottobre, rispetto a quanto sperimentato nelle settimane precedenti, una piega a tratti perturbata che promette di continuare a dominare la scena anche durante il mese di novembre.



Ce lo suggerisce il centro europeo di Reading con le sue analisi mensili sulla quantità di pioggia che potrebbe cadere, mostrandoci un'anomalia precipitativa superiore alla norma proprio sull'Italia.



Il tutto tratterebbe spunto proprio dalla presenza di un canale depressionario presente sul Mediterraneo che fungerebbe da esca all'inserimento delle perturbazioni atlantiche.



Tutto questo lo sperimenteremo non solo giovedì 1° novembre, ma anche lunedì 5 e martedì 6 novembre: due perturbazioni, due passaggi piovosi importanti in arrivo per l'Italia, due situazioni da monitorare costantemente, visto che di colpo in questi giorni su molte località è caduta la pioggia che normalmente cade in un mese.



Subito dopo i modelli segnalano la possibilità di un temporaneo miglioramento, a cavallo tra giovedì 8 e sabato 10 novembre, quando la media degli scenari del modello americano segnala la possibilità di una rimonta anticiclonica, che potrebbe portare bel tempo ma anche nebbie estese sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro.



Da domenica 11 in poi ecco che il campo barico potrebbe flettere nuovamente, andando a favorire nuovi passaggi piovosi a partire dalle zone occidentali del Paese.



Le mappe a lungo termine infatti non vedono alcun dominio dell'alta pressione e se davvero dovessero verificarsi le proiezioni del modello europeo, l'ombrello sarebbe un fedele compagno di viaggio.



Quanto alle temperature, queste tenderebbero spesso a risultare leggermente superiori alla norma, in quanto il flusso atlantico introduce sempre correnti di Libeccio e di Scirocco e da lì il freddo non può certamente arrivare.



