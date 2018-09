METEO news: arriverà la SVOLTA PERTURBATA entro fine mese? Le ultimissime!

-CALDO: anche la prossima settimana continuerà l'estate settembrina, specie al centro e al sud, con temperature prettamente estive durante le ore pomeridiane, anche se difficilmente ormai si supereranno valori di 31-32°C.

Qui le mappe del disagio da caldo:

http://www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/



-FRESCO: non sembra destinato ad intervenire almeno sino a sabato 22 o addirittura lunedì 24, quando se cambiasse davvero il tempo, come ipotizzato da alcuni modelli, i valori termici rientrerebbero finalmente nell'ambito delle medie del periodo.



-AUTUNNO: si chiedono tutti quando arriverà. La verità è che i modelli continuano a proporre e cancellare il possibile definitivo tracollo estivo, che comporterebbe almeno un serio passaggio perturbato sul territorio e un deciso ridimensionamento delle temperature. Al momento l'unico modello a confermare uno stravolgimento barico piuttosto importante è quello americano, che lo individua in lunedì 24 settembre. Altri gettano il sasso e nascondono la mano. In queste condizioni chiaramente il meteorologo deve affidarsi all'esperienza.



-CONSIDERAZIONI: può succedere che l'anticiclone si trascini anche per buona parte di ottobre? Indubbiamente è già successo e risuccederà ma al momento l'idea è che un cambiamento possa comunque intervenire entro la fine del mese.



-ABBIGLIAMENTO: sino a sabato 22 settembre continueremo tutti ad indossare un abbigliamento estivo, successivamente, anche se non dovesse arrivare chissà quale sfracello barico con piogge e temporali, sarà fisiologico adattarsi al cambiamento di stagione, poiché le notti, diventando sempre più lunghe, diverranno di conseguenza anche sempre più fresche.

-PRECIPITAZIONI: dove saranno più probabili tra venerdì 14 e giovedì 20? Inizialmente i fenomeni coinvolgeranno ancora il basso Tirreno, cioè Sicilia, Eolie, Calabria sino a venerdì sera, ripresentandosi qua e là anche sul settore alpino, prealpino e la fascia pedemontana del nord, oltre che lungo la dorsale appenninica. Nel fine settimana isolati temporali seguiteranno a manifestarsi sui rilievi, per il resto il tempo rimarrà buono ed asciutto almeno sino a giovedì 20 settembre.