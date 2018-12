Meteo: Natale con freddo e tanto vento, Santo Stefano piu' stabile?

Come preannunciato nei giorni scorsi la giornata di Natale si sta rivelando piuttosto fredda dopo la mite vigilia, dove alcune città hanno anche superato i 20°C! Una rapida irruzione di aria artica sta lambendo la nostra penisola e sta determinando venti sostenuti di tramontana che accompagnano un sensibile calo termico, a tratti anche di oltre 10°C.

Insomma una giornata fredda e ventosa quella di oggi, 25 dicembre 2018, su molte delle nostre regioni : in compenso l'aria più secca sta spazzando via nubi e nebbie su quasi tutta Italia sebbene resistano ancora dei banchi sulla pianura Padana orientale e un po' di nubi in Sicilia. Nel corso delle prossime ore i cieli si rassereneranno ovunque ma il clima continuerà a presentarsi molto freddo su tutta Italia, in maniera particolare al centro-sud maggiormente esposto alle freddi correnti balcaniche.

Il vento di tramontana continuerà a soffiare in maniera sostenuta, con raffiche fino a 50-60 km/h, fino a stasera. Le temperature massime non andranno oltre i 10/12°C, mentre in serata la colonnina di mercurio è destinata a scendere rapidamente complici i cieli sereni, portandosi localmente anche sotto lo zero (generalmente al nord).

SANTO STEFANO STABILE?

Questa rapida irruzione artica natalizia, fredda ma molto secca, abbandonerà l'Italia già dalle prime ore di domani, 26 dicembre e giorno di Santo Stefano. La giornata si presenterà generalmente stabile su tutta Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre i venti si indeboliranno quasi ovunque : qualche residua raffica di tramontana spirerà su Puglia, Calabria e Sicilia ma tenderanno ad esaurirsi rapidamente in giornata. Il clima sarà ancora freddo, tanto che le temperature massime saranno comprese tra i 9/11°C del nord e i 9/14°C del sud.