METEO MILANO: venerdì forti temporali, ma poi ecco cosa accadrà

Dalla serata di giovedì 30 agosto il tempo andrà peggiorando sul capoluogo lombardo, a causa dell'inserimento di una saccatura dal centro Europa.



Il nostro modello prevede temporali soprattutto per le prime ore di venerdì 31 e poi rovesci ad intermittenza per tutto il resto della giornata con possibile ulteriore temporale per la serata. Le temperature caleranno.



Nel fine settimana le correnti ruoteranno da nord in quota e giungerà aria un po' più secca ma sempre fresca, in grado di determinare annuvolamenti irregolari ma piovaschi o rovesci solo isolati, di breve durata ed oltretutto non molto probabili, con schiarite a tratti.

Settimana prossima tempo abbastanza buono con temperature in graduale aumento ma il caldo non darà mai particolarmente fastidio, rimarrà ampiamente sopportabile.



