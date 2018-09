Meteo MILANO: un po' di variabilità ma tanto SOLE

Nonostante attualmente sulla città splenda il sole e faccia abbastanza caldo, cova una lieve instabilità che potrebbe dar luogo ad un breve temporale in serata, almeno stando ai modelli ad area limitata, che lo prevedono scendere dai monti verso la pianura e il capoluogo entro sera.



Venerdì nel cielo si alterneranno nubi sparse ma con prevalenza di sole e rischio di precipitazioni decisamente basso.



Nel fine settimana il sole si imporrà sulle nubi ma la lieve instabilità presente in quota potrebbe comunque riuscire a determinare qualche isolato rovescio, magari limitato a pochi quartieri cittadini. Il modello lo prevede nei dintorni della città nel primo pomeriggio domenicale.



Farà ancora piuttosto caldo per il periodo e passeggiando per le vie del centro si gusterà volentieri un bel gelato.



La prossima settimana comincerà ancora all'insegna dell'alta pressione e dunque sole e temperature ancora superiori alla media saranno gli assoluti protagonisti.



Qui il dettaglio previsionale: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/2/