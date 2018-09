METEO MILANO: TEMPORALI stanotte, ma attenzione a...

Il tempo su Milano nelle prossime ore sarà caratterizzato da un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e da un possibile temporale in tarda serata.



I fenomeni potrebbero ripresentarsi anche nel corso della tarda nottata e nelle prime ore del mattino di venerdì, per poi lasciare spazio ad una nuvolaglia sparsa, dalla quale con il passare delle ore filtrerà quasi certamente un po' di sole.



Nel corso del pomeriggio di venerdì il tempo andrà ulteriormente migliorando, per consegnarci poi un sabato nel complesso soleggiato e gradevole, mentre per domenica ci aspettiamo un'ulteriore stabilizzazione con sole e temperature in rialzo, su valori praticamente estivi durante le ore pomeridiane.



Estate settembrina la prossima settimana su tutta la Lombardia e il capoluogo lombardo; a nottate relativamente fresche, seguiranno giornate calde, da trascorrere piacevolmente all'aperto nel dopo lavoro.



Qui i dettagli: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/oggi/



Il bel tempo potrebbe protrarsi sino alla metà del mese.