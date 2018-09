Meteo Milano: temporali in arrivo da giovedÃ¬ sera?

La bella giornata odierna con temperature pomeridiane dal sapore estivo, si ripresenterà anche per diverse ore di giovedì, ma sarà interrotta nel corso del pomeriggio da un aumento abbastanza repentino della nuvolosità, con rischio di un breve temporale serale, prodromo del passaggio perturbato atteso per venerdì.



Dopo una nottata asciutta infatti è previsto un graduale aumento della nuvolosità già dalle prime ore del mattino di venerdi, associato a brevi rovesci o temporali, che insisteranno soprattutto tra il tardo mattino ed il primo pomeriggio, seguiti poi da ampie schiarite pomeridiane, indotta dalla rotazione dei venti da nord-ovest.



Le temperature caleranno di qualche grado nella giornata di venerdì, mentre sono attese in rialzo da sabato quando sulla metropoli tornerà il sole, che accompagnerà i milanesi per tutto il fine settimana.



