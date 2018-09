Meteo Milano: rischio TEMPORALI sino a martedì sera

Una massa d'aria instabile ha "eluso" la sorveglianza dell'alta pressione, proponendo sul nostro territorio condizioni di instabilità, che per il momento non hanno ancora interessato la metropoli lombarda.



E' possibile che qualche focolaio temporalesco possa originarsi sulla città entro la serata odierna, ma anche nella mattinata di martedì. I rovesci potrebbero anche risultare non accompagnati da attività elettrica e limitarsi ad interessare pochi quartieri cittadini.



L'aria instabile infatti si muove in un campo avverso, cioè anticiclonico, e fatica a produrre fenomeni estesi a livello regionale . Questo non significa però che localmente possano verificarsi episodi di una certa rilevanza, favoriti proprio dalla scarsa ventilazione e dall'alto tasso di umidità presente nell'aria.



Nelle giornate successive il tempo migliorerà e sino a venerdì non sono previsti cambiamenti. Ci sarà una prevalenza di sole e farà abbastanza caldo nel pomeriggio. Venerdì potrebbe transitare della nuvolaglia ma i temporali rimarranno confinati alla fascia montana e pedemontana, senza probabilmente coinvolgere Milano.



Nel fine settimana ritorno del sole ma sabato è previsto del vento (che dovrà tuttavia essere confermato nei prossimi aggiornamenti).



Il dettaglio per martedì 18 settembre:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/1/