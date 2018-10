METEO MILANO: qualche pioggia in arrivo per sabato

Risveglio frizzante quello di questi giorni sul capoluogo lombardo, caratterizzato comunque dal sole e da pomeriggi gradevoli. Cosa succederà a breve? Rimarrà protagonista il sole e torneranno le nubi?



Sino a venerdì ci saranno ben pochi cambiamenti: seguiterà a dominare il sole, pur tra qualche velatura o modesti annuvolamenti stratiformi, cioè elevati, che non recheranno alcun vero peggioramento.



Da venerdì sera però la nuvolosità aumenterà in maniera significativa per il rientro da sud di una depressione mediterranea e nella giornata di sabato potrebbero verificarsi alcune brevi precipitazioni intermittenti, specie nella tarda mattinata.



Qui il tempo previsto nel dettaglio per sabato:

Per domenica invece si prevede la persistenza di una certa nuvolaglia ma in un contesto asciutto e almeno in parte soleggiato.



Ancora prognosi riservata per l'inizio della prossima settimana: arriverà o no una depressione atlantica carica di nubi e precipitazioni? Lo sapremo solo con i prossimi aggiornamenti modellistici.