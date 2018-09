METEO MILANO: presto arriverà il vento ma la pioggia...

Su Milano il cielo si sta velando per l'arrivo di una perturbazione atlantica che però si limiterà solo a coinvolgere marginalmente l'arco alpino, senza determinare in pianura e in città alcun fenomeno rilevante.



Il risveglio di sabato 22 potrebbe risultare parzialmente nuvoloso ma con il passare delle ore tornerà gradualmente il sereno e il pomeriggio risulterà ancora abbastanza caldo.

In serata però rientreranno venti orientali che abbasseranno di qualche grado le temperature e favoriranno parziali addensamenti sino alla mattinata di domenica.



In seguito le schiarite prenderanno il sopravvento e il pomeriggio di domenica risulterà almeno in parte soleggiato con massime sui 22-23°C.

Qui il dettaglio:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/2/

Lunedì 24 un po' di vento da nord ripulirà i cieli spazzando via per qualche ora la foschia e limitando le concentrazioni di sostanze inquinanti.



Martedì 25 i venti ruoteranno da est e comincerà ad avvertirsi quella flessione delle temperature che preluderà al cambiamento stagionale annunciato.

Via le maniche corte, ecco spuntare le prime felpe.



Il fresco permarrà almeno sino a venerdì 28 e al mattino ci si potrà svegliare anche con soli 9-10°C, a tratti ci saranno annuvolamenti ma non pioverà.

Per le precipitazioni autunnali bisognerà ancora attendere...