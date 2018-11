Meteo MILANO: piogge ancora frequenti sino a sabato

La città di Milano rimarrà ancora vulnerabile all'inserimento di corpi nuvolosi in arrivo da ovest sino a sabato pomeriggio, in seguito il tempo dovrebbe gradualmente migliorare grazie all'arrivo dell'alta pressione. Le temperature rimarranno miti per tutto il periodo.



Nel dettaglio per la giornata di giovedì 8 si prevedono ancora molte nubi associate a precipitazioni intermittenti, specie tra la tarda mattinata e metà pomeriggio; per venerdì 9 si attende il passaggio di un'altra perturbazione, accompagnata da piogge deboli ed intermittenti.



Un terzo fronte transiterà sabato 10 ma i suoi effetti risulteranno limitati a qualche sporadica e debole pioggia; domenica 11 finalmente si attendono in città schiarite anche ampie, in particolare nel pomeriggio.



Da lunedì 12 alta pressione con possibile presenza di nebbia nelle aree periferiche, più sole nel centro storico. Con l'arrivo delle nebbie temperature in diminuzione, specie nei valori massimi.



Qui il dettaglio per la giornata di giovedì 8 novembre: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/1/