Meteo MILANO: maltempo in arrivo da...

La fresca ventilazione orientale che ha traghettato i milanesi dall'estate all'autunno perderà forza nel corso della giornata odierna ed entro giovedì cesserà almeno temporaneamente di soffiare.



Il tempo si manterrà abbastanza soleggiato almeno sino a venerdì, anche se di notte e al mattino presto potrebbero ancora farsi notare un po' di nubi sparse, ma senza conseguenze.

Le temperature rimarranno fresche al mattino, ma tenderanno ad aumentare nei valori massimi, specie da venerdì.



Sabato 29 transiteranno invece alcuni annuvolamenti stratiformi diretti da nord verso sud ma senza determinare precipitazioni e in un contesto ancora in parte soleggiato. Da notare anche l'ulteriore rialzo delle temperature, con punte massime attese di 24°C.



Qui il dettaglio per la giornata di sabato 29 settembre:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/3/



Domenica 30 settembre è previsto un rientro di correnti da est e qualche parziale annuvolamento basso che favorirà un certo calo dei valori massimi, che torneranno a misurare valori inferiori ai 20°C.



Una vera svolta nello stato del tempo però interverrà con l'inizio della prossima settimana: l'ingresso di una saccatura porterà piogge anche intense nella giornata di martedì 2 ottobre con annesso calo termico e rinforzo della ventilazione.