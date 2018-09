METEO MILANO: giovedì temporale in città?

Ancora tanto sole e anche un po' di caldo afoso sul capoluogo lombardo in questi giorni centrali di settembre. Succede quasi sempre quando si crede che l'estate sia finita con i temporali di fine agosto; la stagione estiva invece regala spesso un'appendice settembrina non trascurabile.



Ci sarà comunque un breve break temporalesco nel corso della giornata di giovedì: secondo il nostro modello la città potrebbe essere sfiorata da un temporale già nel primo pomeriggio, per poi essere maggiormente coinvolta entro la serata.



Si tratterà però di una fase instabile di breve durata, che non determinerà un ridimensionamento termico importante, anche se nei giorni successivi le temperature non riusciranno più a salire sui valori attuali.



La stabilità insomma tornerà da venerdì e non sappiamo per quanti giorni ancora dominerà il cielo di Lombardia.



Qui i dettagli sulla giornata instabile di giovedì 13 settembre:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/2/