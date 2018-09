METEO MILANO: giovedì sera possibili ROVESCI, poi...

Tanti giorni di sole e caldo in fotocopia sul catino padano e sull'area metropolitana milanese, che nessuno si ricorda nemmeno più di guardare il cielo. Eppure qualche piccola variazione interverrà nel corso dei prossimi giorni.



E' attesa infatti per giovedì 13 una lieve flessione del campo di alta pressione che porterà un po' di nubi sparse anche sul capoluogo, pur in un contesto ancora in parte soleggiato.



Nel pomeriggio focolai temporaleschi interverranno sui monti e verso sera potrebbero raggiungere, sia pure attenuati, anche le zone pianeggianti e la città, sottoforma di brevi rovesci, che saranno comunque probabili sono al 45%.



Venerdì 14 dovrebbe comandare ancora il sole, sia pure ancora con presenza di una certa nuvolaglia passeggera, pur con basso rischio di precipitazioni.



Le temperature caleranno di qualche grado ma rimarranno comunque molto miti, piuttosto calde nel pomeriggio.



Nel fine settimana ancora tempo variabile con qualche acquazzone non escluso, soprattutto nel corso del mattino, ma anche schiarite generose e prevalenti.

Da lunedì invece tornerà il sole pieno.



