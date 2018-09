Meteo MILANO: giovedì colpi di tuono?

Sole e caldo caratterizzeranno l'avvio della settimana sul capoluogo lombardo. Le temperature potranno toccare anche punte di 29-30°C tra martedì e mercoledì, in seno ad una risalita di aria calda dal nord Africa.



Da notare invece una possibile accentuazione dell'instabilità atmosferica nella giornata di giovedì, quando sono attesi annuvolamenti irregolari e anche qualche situazione temporalesca verso sera.

Qui il dettaglio:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/3/



Il possibile temporale di giovedì potrebbe rinfrescare temporaneamente l'aria, ma comunque venerdì e sabato tornerebbe a fare abbastanza caldo, grazie ad un nuovo rafforzamento del campo di alta pressione.



Anche per domenica non si prevedono cambiamenti importanti, il sole dovrebbe continuare a dominare la scena.