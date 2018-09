METEO MILANO: bel tempo sino a...

La nuvolaglia odierna ha prodotto alcuni rovesci irregolari nell'area del Milanese ma non nel cuore della città. Nelle prossime ore il rischio di rovesci risulterà ancora moderato, anche se si tratterà sempre di fenomeni locali, per poi lasciare spazio ad un miglioramento verso sera.



Mercoledì 19 sarà una giornata caratterizzata da una certa variabilità ma senza fenomeni. Al mattino sarà presente una densa foschia e fuori città non si esclude anche la formazione di banchi di nebbia, specie a ridosso del Naviglio.



Giovedì 20 passaggio a cieli decisamente più sereni con temperature ancora molto miti, fin calde nel pomeriggio per il periodo.

Qui il dettaglio per la giornata: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/2/



Venerdì 21 ancora bel tempo e temperature gradevoli. Sabato 22 nubi in aumento con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti, ma con basso rischio di pioggia.



Domenica 23 rientro di aria più umida e fresca da est con cieli nuvolosi al mattino, poi schiarite anche ampie nel pomeriggio. Lieve calo delle temperature massime ma sempre clima mite.



La prossima settimana potrebbe arrivare aria nettamente più fresca, accompagnata anche da un rinforzo dei venti. Segui gli aggiornamenti!