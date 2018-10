Meteo MILANO: altra PIOGGIA in arrivo da mercoledì

Dopo la tempesta di ieri Milano respira, è questa è sicuramente una buona notizia, visto che in fondo in città gravi danni non ce ne sono stati. La qualità dell'aria è nettamente migliorata anche se calando il vento, inevitabilmente tornerà a peggiorare.



Oggi le precipitazioni si presenteranno sporadiche ed isolate in queste ore, mentre risulteranno assenti dal pomeriggio sino alla mattinata di mercoledì 31, quando l'arrivo di un'altra perturbazione da ovest le farà ricominciare.



Inizialmente si tratterà di piogge deboli ed intermittenti, poi diverranno moderate entro sera, insistendo anche giovedì mattina 1° novembre, quando potranno verificarsi degli scrosci molto intensi.



Dal pomeriggio di giovedì tenderanno ad esaurirsi, segnale di un rialzo pressorio che favorirà un venerdì 2 asciutto e con qualche schiarita ed un sabato 3 a tratti soleggiato.



Da domenica 4 invece un'altra perturbazione potrebbe riportare la pioggia in città, una pioggia che lunedì 5 potrebbe farsi battente ed insistente per tutto il giorno.



Non farà comunque freddo per tutto il periodo in oggetto.



Qui il dettaglio:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/1/