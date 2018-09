METEO: ma quando arriva l'autunno VERO?

L'alta pressione si diverte a distruggere i piani dell'autunno e lo fa senza alcun ritegno. Succederà ancora nel prossimo fine settimana, ma l'aria fredda preme sull'est europeo e qualcosa entro fine mese succederà di sicuro, perlomeno nell'area balcanica.



Uno scambio di calore lungo i meridiani ormai si impone: troppa la differenza di gradiente di temperatura che si registra tra nord e sud Europa senza che tutto resti così com'è. Il tempo cerca equilibrio e la situazione attuale lascia pensare che lo stia gradualmente perdendo ed entro fine mese è facile che tenti di trovarne uno nuovo.



L'ipotesi è che per ripristinare una situazione di normalità, l'aria fredda sfrutti il varco più classico, cioè l'area balcanica, per tentare di far sentire i primi "brividi" autunnale allo Stivale.



Quando si accumula infatti aria decisamente più fredda alle porte dell'Italia, una corrente orientale nei bassi strati ne veicola poi almeno una parte anche verso le nostre regioni. E' anche così che talvolta si verifica un cambiamento stagionale.



Lo descrivevano del resto così anche mostri sacri del meteo come "Bernacca e Baroni": "le prime zone che sperimentano le prime scorribande dell'autunno sono proprio i popoli dell'est europeo, perché lì l'anticiclone è più vulnerabili e manca l'ostacolo orografico più importante che freni l'avanzata delle masse fredde, ossia l'arco alpino".



Quando potrebbe accadere? Da mercoledì 26 in poi secondo il modello canadese e americano, il modello europeo invece nicchia. Quanto è attendibile questa previsione? La discesa fredda sui Balcani almeno un 45-55%, l'interessamento dell'Italia invece scende al 30%, ma è tutt'altro che impossibile.



Seguite gli aggiornamenti!