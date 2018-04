Meteo lungo termine: da fine aprile tempo spesso instabile e fresco?

La fase finale del mese di aprile sarà caratterizzata da un graduale cedimento della struttura anticiclonica presente nel Mediterraneo e dal passaggio di alcuni impulsi instabili da ovest.



La media degli scenari del modello americano non prevede alcun clamoroso affondo di aria fredda da nord per questo periodo , bensì la ripresa del flusso zonale atlantico, accompagnato dal passaggio di perturbazioni atlantiche e dunque da fasi di tempo piovose, tipiche della primavera.



Le temperature, dopo questa fase decisamente mite, con valori superiori alla media, specie al nord, dovrebbero riportarsi nell'ambito della media stagionale, grazie all'inserimento di aria più fresca di origine nord atlantica.



Il passaggio di fronte risulterà più probabile da 26 aprile in poi con passaggi più marcati tra il Primo ed il 4 maggio, quando potrebbero verificarsi precipitazioni anche rilevanti, soprattutto al nord e al centro.



Il Ponte del Primo Maggio potrebbe così essere disturbato da fasi piovose e fresche, ma quasi sicuramente non fredde. Il tempo migliore dovrebbe ritrovarsi al sud, che resterebbe probabilmente ai margini dei vari passaggi frontali.



Naturalmente l'attendibilità di questa previsione andrà verificata con il passare dei giorni e per il momento non va oltre il 55%.



Resta peraltro in linea con quanto già affermato dal team di MeteoLive nei giorni scorsi, dove abbiamo spiegato come l'inizio del mese di maggio avrebbe potuto essere caratterizzato da frequenti situazioni temporalesche .