Meteo LUGLIO: prima metà del mese con SOLE, CALDO e pochi temporali?

L'analisi approfondita del modello americano segnala un anticiclone più tenace di quanto non si osservi nelle emissioni ufficiali delle ultime 48 ore del modello stesso.



Più tenace "tradotto" significa che renderà complicata la vita al flusso perturbato atlantico , che farebbe così parecchia fatica nell'abbassarsi di latitudine e riuscire a sfondare oltralpe con i suoi impulsi temporaleschi.



Già il tentativo di passaggio frontale del 5-6 luglio viene praticamente ignorato dalla media degli scenari del modello e solo all'inizio della seconda decade del mese si osserva una sorta di parziale implosione dell'anticiclone, in grado di favorire una rotazione delle correnti da nord-ovest, qualche temporale su Alpi, regioni di nord-est e zone interne del centro e qualche grado in meno, ma nulla di più.



Anche l'analisi successiva, riferita a giovedì 12 luglio, fa pensare a qualche ulteriore disturbo in seno a correnti da nord-ovest, ma non in grado di inficiare il dominio di un anticiclone che, magari sarà stato messo lì anche per motivi statistici, ma che non sembra affatto aver voglia di entrare in crisi.



Appare insomma lontano quanto accadde ad esempio nel luglio del 2002, quando di colpo l'estate subì una brusca battuta d'arresto proprio nel cuore di luglio per l'affondo marcato di un'importante saccatura dal centro Europa.



Un luglio classico insomma si profila all'orizzonte: qualche temporale di tanto in tanto al nord, sole e caldo, a tratti moderato, a tratti più intenso, al centro e al sud.

Sarà davvero cosi?