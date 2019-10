Meteo LIVE radar: cosa sta succedendo? Avanza il "mostro" temporalesco?

Sembra già molto minaccioso il fronte in riavvicinamento da ovest alla Penisola. In realtà dovrà fare i conti ancora per qualche ora con la resistenza opposta dall'alta pressione.

I fenomeni più intensi rimangono pertanto arroccati tra la Catalogna e l'Occitania, tra Barcellona e Montpellier, e risalgono sin verso l'area del Massiccio Centrale sino a coinvolgere la città di Clermont Ferrand. Lo si nota chiaramente dal radar che vi mostriamo qui sotto:

Nel pomeriggio-sera comunque qualche progresso del fronte ci sarà, ma limitato alla Sardegna, che potrebbe essere colpita dai primi seri temporali) e ancora una volta l'estremo nord-ovest, tra basso Piemonte e Ponente Ligure.



La corrente portante in alta quota diverrà occidentale (aggancio con la saccatura atlantica in transito), quella alle quote inferiori dovrebbe orientarsi a SSW e questo contribuirà a spingere verso est tutto il sistema.



Nella notte il modello prevede forti fenomeni su tutto il Piemonte occidentale, Torinese compreso e tra Savonese ed Imperiese in Liguria.



Nelle prime ore del mattino di giovedì 24 lo sfondamento sarà completo e il contributo della Tramontana scura dalle vallate appenniniche liguri potrebbe alimentare tutta la struttura, fornendo energia alle celle temporalesche.



Il mare tiepido, la divergenza in quota delle correnti e la convergenza al suolo, andrà invece a determinare un grosso ed esteso nucleo temporalesco in mare aperto sul Tirreno centrale che raggiungerà addirittura lo Spezzino e forse riuscirà a spingersi sin nel cuore della Valpadana.



Roma, Milano, Genova, La Spezia, Firenze saranno insomma nel mirino di nuove forti precipitazioni.