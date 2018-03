Meteo Italia: l'ennesima perturbazione al centro-nord. Scirocco al sud, fino a 27°C !

Ennesima perturbazione atlantica al centro nord. Forte scirocco al sud, temperature quasi estive! Previsioni meteo per oggi.

Meteo Italia/ L'ennesima perturbazione di questo dinamico marzo sta colpendo la nostra penisola : si tratta di una nuova perturbazione di provenienza atlantica (per la quale è stata emanata l'allerta meteo) legata al flusso gelido continentale che proprio in queste ore sta raggiungendo l'Europa centrale ( e che non colpirà l'Italia). Quest'aria gelida porterà nuovamente la neve su città come Londra, Parigi, Berlino ed Amsterdam, mentre l'Italia verrà coinvolta dalle correnti meridionali innescate proprio dalla perturbazione proveniente da ovest.

Questa perturbazione sta già colpendo le regioni centro-settentrionali dove troviamo nuvolosità estesa e piogge, a tratti anche forti. Condizioni di tempo instabile anche al sud dove soffia lo scirocco, specie in Puglia in maniera impetuosa con raffiche oltre i 70 km/h. Si tratta del fortissimo richiamo mite nord-africano innescato dall'infittimento notevole del gradiente barico orizzontale nel Mediterraneo a seguito della formazione di un minimo di bassa pressione (995hpa).

L'aria più calda richiamata dai quadranti meridionali sta investendo gran parte del nostro Paese ma in maniera particolare le regioni del sud : qui le temperature raggiungeranno diffusamente i 20°C nel corso del primo pomeriggio, mentre localmente (su Puglia adriatica, entroterra catanese, ragusano e siracusano, cosentino e crotonese) potrebbero essere registrati picchi fino a 27°C! Valori pressochè estivi. Almeno 10-15 °C in meno al nord, ma comunque in un contesto non particolarmente freddo.

Nel corso della giornata di oggi, 17 marzo 2018, il maltempo continuerà ad interessare gran parte del nord (specie le regioni nord-orientali) con piogge di debole o moderata entità. Piogge attese anche su Toscana e Marche, localmente anche di forte entità. Generalmente clima più instabile al centro-sud grazie ai maggiori contrasti termici, dove i fenomeni saranno più forti ma allo stesso tempo molto più localizzati : in particolare ci aspettiamo rovesci e anche locali temporali tra Lazio, Campania, Molise, Puglia e Calabria tirrenica. In serata netto guasto del tempo in Sardegna a causa di un nuovo fronte perturbato proveniente dalle Baleari.



Il forte vento di scirocco al sud tenderà pian piano a perdere forza col passare delle ore.