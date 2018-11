Meteo Italia: insiste il maltempo, ecco dove colpiranno i temporali oggi

Meteo Italia - Continua la fase di maltempo. Attesi forti temporali al Sud.

Meteo Italia - La saccatura atlantica che da giorni interessa a più riprese il Mediterraneo Occidentale, sta evolvendo velocemente in goccia fredda e continuerà ad apportare episodi di marcata instabilità su diverse regioni.

Attualmente le condizioni meteorologiche si presentano instabili su: Sicilia, Campania, Lazio, Molise e Abruzzo. Piogge deboli moderate anche su: Liguria e Piemonte. Possibilità di forti temporali accompagnati da fenomeni intensi in Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a migliorare su gran parte delle regioni centrali dove si potranno verificare le ultime pioviggini solo in prossimità della catena appenninica. Ultimi deboli piogge anche al Nord Ovest italiano. Discorso diverso per le isole maggiori e in particolar modo tra Est Sardegna e Sicilia occidentale dove non si escludono forti temporali e piogge abbondanti.

Su queste zone, la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente in serata, quando intense precipitazioni, temporali, forti colpi di vento e locali grandinate potranno arrecare disagi. La situazione atmosferica tornerà a peggiorare in maniera più diffusa a partire dalla giornata di Domenica 4 Novembre.