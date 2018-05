Meteo Italia : domenica variabile, occhio a temporali e acquazzoni - FOCUS

Una domenica variabile con tanti temporali, ecco tutte le zone a rischio.

Meteo Italia / Ennesima giornata instabile per la nostra penisola per effetto di una circolazione fresca, instauratasi a metà settimana, che comporta variabilità abbastanza accentuata soprattutto nelle zone più interne.

Già nel corso di questa mattina stiamo notando dalle immagini satellitari un' accentuata copertura nuvolosa su molte delle nostre regioni, specie al centro Italia, tutto a causa delle correnti più fresche provenienti da est che interagendo col Mediterraneo danno vita a della debole instabilità.



Nel corso delle prossime ore l'instabilità aumenterà sensibilmente grazie al maggior apporto energetico esercitato dal Sole (la calura) nei bassi strati questa calura entrerà in contrasto con l'aria nettamente più fresca presente alle quote più alte ed innescherà la formazione di acquazzoni e temporali in maniera analoga ai giorni scorsi.

Rovesci e temporali si formeranno dunque nel corso delle ore pomeridiane prevalentemente nelle zone interne del centro-sud e sui versanti tirrenici (grazie ai venti provenienti da est che tenderanno a spingere le nubi verso ovest, quindi verso i settori occidentali dell'Italia).



Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa aspettarci nella giornata di oggi, 6 maggio 2018:

NORD - tempo nel complesso stabile su gran parte del settore con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibilità di locali e deboli temporali o acquazzoni rapidi su zone interne della Liguria, Appennino emiliano-romagnolo- Toscana settentrionale e su Alpi e Prealpi (specie tra Trentino e Veneto). Temperature massime in pianura Padana fino a 26/27°C.

CENTRO - instabilità accentuata sul lato tirrenico, quindi su regioni come Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Fenomeni localmente di forte entità nelle zone interne, ma localmente potranno sconfinare sin sulle coste. Temporali forti nelle zone interne della Sardegna. Temporali e acquazzoni più disorganizzati e a macchia di leopardo su Marche, Abruzzo e Molise, esclusivamente nelle zone più interne. Soleggiato o poco nuvoloso sulle coste adriatiche. Temperature comprese tra i 20 e i 24°C.

SUD - temporali e acquazzoni pomeridiani su Campania, Calabria tirrenica, Basilicata, Murge, Tavoliere, Puglia ionica e zone interne della Sicilia. Fenomeni intensi in Irpinia, anche con forti grandinate. Stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulle coste adriatiche pugliesi, Calabria ionica e gran parte dei settori costieri della Sicilia. Temperature massime tra i 19 e i 24°C.