Meteo Italia: ancora note d'instabilita' al sud e clima freddo. Nuova perturbazione in arrivo a breve!

Insiste la fredda perturbazione giunta in settimana al sud. Altro maltempo in avvicinamento da ovest.

Meteo Italia/ La bassa pressione che nel corso della settimana ha portato tanto freddo e maltempo, con neve a bassa quota, sulle regioni del sud Italia si sta pian piano esaurendo, seppur con estrema lentezza. Il vortice di bassa pressione, infatti, continua a stazionare sul basso Adriatico da oltre 36 ore dopo aver perso gran parte della sua forza.

Questa perturbazione continua a far affluire aria fredda verso l'Italia, principalmente sul centro-sud e sul lato adriatico, causando tempo abbastanza perturbato e caratterizzato da molte nubi, locali piogge e clima freddo/invernale. Le temperature sono lievemente aumentate rispetto ai giorni scorsi, ma comunque si mantengono sotto la media del periodo. Evidente dal satellite la presenza di nubi diffuse sulle regioni del centro-sud, specie in Sicilia e Puglia. Tuttavia si tratta di instabilità residua, che tenderà pian piano ad esaurirsi nel corso del pomeriggio. Quindi non ci aspettiamo fenomeni rilevanti nel corso della giornata, ma solo cieli nuvolosi o poco nuvolosi (con isolatissimi piovaschi) e clima freddo su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Andrà molto meglio sul lato tirrenico, Abruzzo, Marche, Umbria e gran parte del nord, ad eccezione della Liguria e del basso Piemonte.

Nel frattempo si sta avvicinando una nuova perturbazione atlantica si sta muovendo verso il Mediterraneo: essa sta già comportando un lieve guasto del tempo in Liguria e sul basso Piemonte dove troviamo anche deboli piogge (migliorerà in serata). Nel corso della giornata odierna raggiungerà la Sardegna dove apporterà piogge e molte nubi, mentre entro domani raggiungerà tutto il centro-sud rovinando la domenica delle Palme, causando tempo nel complesso molto instabile e a tratti perturbato.