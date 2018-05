Meteo Italia altra sfuriata di temporali tra pomeriggio e sera, ecco le zone piu' colpite

Tanta instabilità nel pomeriggio sui settori interni. Occhio ai forti temporali, ecco le aree a rischio.

Meteo Italia / L'alta pressione ormai latitante da inizio maggio continuerà a tenersi ben lontana dall'Italia favorendo il continuo ingresso di correnti fresche dai quadranti settentrionali. Queste correnti fresche di debole entità riescono a regalare almeno delle mattinate stabili e soleggiate ma nulla possono contro la calura pomeridiana che si accumula nei bassi strati.





L'aria più fresca è costretta a scivolare verso il basso per far spazio all'aria più calda e leggera e ciò comporta la formazione di acquazzoni e temporali prevalentemente sui settori interni del nostro Paese. Dunque anche oggi 12 maggio il leitmotiv sarà pressocchè lo stesso dei giorni scorsi :





NORD - netto aumento dell'instabilità tra pomeriggio e sera, specie sul nord-ovest. Possibili acquazzoni e temporali sparsi, localmente di forte entità, su zone interne della Liguria, Piemonte, Emilia, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli (sulle regioni del nord-est saranno coinvolti principalmente i rilievi). Coinvolta anche la pianura Padana centro-occidentale, mentre quella orientale sarà meno interessata dai fenomeni.





CENTRO - temporali e acquazzoni che si svilupperanno, nel pomeriggio, prevalentemente in Appennino e grazie ai venti provenienti da ovest tenderanno a muoversi verso est. Dunque instabilità più concentrata sulle Marche, in Umbria, in Abruzzo e in Molise, mentre su Toscana e Lazio avremo maggiori spazi di sereno. Locali temporali anche sulla Sardegna centro-orientale.





SUD - Temporali concentrati sull'Appennino tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Locali fenomeni deboli attesi anche sull'arco ionico pugliesi (tra tarantino e brindisino) e sulla Sicilia nord-orientale (zona Etna). Altrove tempo più stabile e soleggiato.