Meteo: irrompe l'aria fredda, calo netto delle temperature. Maltempo al sud!

Perturbazione in entrata dai Balcani, maltempo al sud, venti di bora sull'Adriatico.

Meteo / Iniziano a calare le temperature su tutta Italia per effetto di una massa d'aria relativamente fredda proveniente dai Balcani (ma dalle origini russe), che proprio in queste ore inizia ad affacciarsi sul Mediterraneo (vedi i satelliti in diretta). Sul bordo di questa massa d'aria, laddove risiedono i maggiori contrasti termici, si sono sviluppate estese bande nuvolose che ora sorvolano il sud Italia dispensando qualche locale piovasco. Persistono ancora le nebbie e le nubi basse sul nord-ovest, ma l'aria fredda e secca dell'est Europa riuscirà a dileguarle.

Nel corso della giornata di oggi, 16 novembre 2018, l'aria tenderà gradualmente a raffreddarsi perchè col passare delle ore i venti di grecale diverranno sempre più freddi, specie tra pomeriggio e sera quando le temperature saranno più basse di almeno 4-6°C su tutta Italia. Si tratta di aria particolarmente secca e dunque fenomeni come piogge o nevicate saranno molto isolati e concentrati perlopiù al sud (dove troviamo aria più calda al suolo, che interagirà con l'aria fredda).

L'aria fredda balcanica riuscirà a scavare una bassa pressione nel canale di Sicilia che sarà responsabile di piogge e locali rovesci, in giornata, su Sicilia e Calabria. Possibilità di piogge sparse anche su Sardegna orientale, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo. Le nevicate avranno luogo solo oltre i 1300-1400 metri sull'Appennino centrale e oltre i 1600-1800 metri su quello meridionale.



Nebbie in graduale dissolvimento al nord, dove ci aspettiamo un prosieguo di giornata decisamente stabile e soleggiato, così come sul lato tirrenico centro-settentrionale.



Venti in graduale rinforzo, di Bora, sull'alto Adriatico, Marche, Abruzzo e seppur in maniera più debole anche su Molise e Puglia.

Temperature in deciso calo nel corso della giornata : entro sera la colonnina di mercurio si porterà tra i 3-8°C al nord, 5-11°C al centro e 8-15°C al sud.