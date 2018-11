Meteo : intenso vortice ciclonico nel Mediterraneo, ancora nubifragi su Sardegna e al sud - PREVISIONI

Ciclone in formazione nel Canale di Sardegna, ancora tanta pioggia e temporali. Venti intensi sulle isole maggiori.

Meteo / Il maltempo non accenna a placarsi sulla nostra penisola, anzi, è pronto a sferrare un nuovo importante attacco questa volta sulle regioni del sud e le isole Maggiori per mezzo di un vortice di bassa pressione piuttosto esteso e anche intenso. Questa nuova depressione sta prendendo vita proprio in questi minuti nel Mediterraneo, tra Sardegna e Sicilia (a largo delle coste africane) e già in giornata ha portato molti disagi in diverse aree siciliane.

Ora la depressione si sta intensificando rapidamente a largo della Tunisia tanto che entro domani mattina potrà raggiungere i 997 hpa nel suo occhio centrale e potrebbe addirittura presentare caratteristiche simil-tropicali. Stiamo parlando della possibile formazione di un TLC (Tropical Like Cyclone), ovvero un ciclone dalle caratteristiche più o meno simili agli uragani dell'Atlantico : andando più nello specifico questo vortice ciclonico potrebbe intensificarsi ed evolversi tra Sardegna e Sicilia a tal punto da scatenare venti oltre i 110 km/h attorno all'occhio del ciclone (caratteristica tipica dei cicloni tropicali), fasci di nubi a spirale e barotropicità.

Tuttavia è necessario chiarire che questa ipotesi al momento è bassa mentre quella molto più probabile riguarda l'evoluzione in un intenso ciclone extra-tropicale (ovvero i classici vortici ciclonici delle nostre latitudini) che comunque sarebbe in grado di causare molti disagi sia per i venti forti che per le piogge persistenti. (vedi le immagini dal satellite).

ATTENZIONE AL SUD E LE ISOLE

Questo ciclone, che sta prendendo sempre più forma e potenza nel Canale di Sardegna, apporterà ancora piogge e temporali a tratti intensi e persistenti su Sicilia e Sardegna tra stasera e domani mattina. I settori maggiormente colpiti saranno cagliaritano, sud Sardegna orientale, nuorese e olbiese dove si prospettano accumuli di pioggia tra i 50 e i 120 mm. Temporali e piogge anche sulla Sicilia centro-meridionale almeno sino a domani mattina, dopodichè potrebbe avanzare un graduale miglioramento.



I temporali poi si sposteranno, tra domani pomeriggio e sera, su Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale apportando locali criticità perlopiù per le piogge localmente a carattere di nubifragio (specie sulla Calabria ionica). Tra domani sera e lunedì mattina il maltempo si sposterà verso il centro-nord.

Il vortice ciclonico causerà un sensibile rinforzo dei venti su Sicilia e Sardegna : le raffiche potranno superare anche i 90-100 km/h specie su Sicilia settentrionale e Sardegna meridionale/orientale.